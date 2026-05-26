Osmaniye'de meydana gelen depremin ardından yürekler ağza gelirken, AFAD büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladığı depremin Osmaniye Sumbas'ta meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adana Akoluk-Feke olarak duyurdu.

'ADANA HAVZASINA İLERLİYOR'

Depremin ardından gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, paylaşımında “Akoluk’da 4,0 deprem oldu. Aynı yerde dün de 4,9 olmuştu. Savrun ile Saimbeyli fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın, DAF üzerinde” yorumunu yaptı.

Depremlerin Adana Havzası'na doğru ilerlediğini vurgulayan Görür, "Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var” dedi.

Görür, depreme karşı direncin artırılması çağrısında bulundu.