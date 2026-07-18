Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Malatya merkez başta olmak üzere çevre ilçe ve bazı çevre illerde de hissedildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi.

'DEPREM DAF ÜZERİNDE'

Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası şu değerlendirmeleri yaptı:

"Malatya’da. Gümüşuşağ’ında, yaklaşık 15 derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge. Geçmiş olsun"

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ