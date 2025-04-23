İstanbul’un Silivri ilçesi önce 3,9, ardından 6,2 büyüklüğünde bir deprem sarsıldı.

Deprem Bursa, İzmit, Sakarya gibi çevre illerden de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Silivri merkezli ilk depremin ardından bir açıklama yaptı.

Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

-12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.

-Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul'la ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı.