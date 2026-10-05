Adana’nın Saimbeyli ilçesi ve Osmaniye çevresinde meydana gelen peş peşe depremler, bölgede endişeye neden oldu. Sarsıntıların ardından ekipler bölgede kontroller gerçekleştirirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

AFAD’ın verilerine göre Saimbeyli’deki sarsıntı 5 büyüklüğünde kaydedilirken, deprem çevre illerde de hissedildi. Daha önce 21 Eylül’de meydana gelen Saimbeyli merkezli 5 büyüklüğündeki deprem de Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te hissedilmişti.

AFAD'DAN ÖN DEĞERLENDİRME

AFAD tarafından yayımlanan ön değerlendirmede, depremin hangi faydan kaynaklandığının ayrıntılı sismolojik incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda kesinleşeceği belirtildi.

Bölgenin geçmiş deprem aktivitesine de yer verilen değerlendirmede, 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem kaydedildiği, bunlardan en büyüğünün 5,7 olduğu aktarıldı. Ayrıca 1900 öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu belirtildi.

SAVRUN FAY ZONU'NA DİKKAT ÇEKTİ

Depremlerin ardından değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli’deki sarsıntının Savrun Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Görür, bölgedeki enerji değişiminin 2023 depremleriyle ilişkili olabileceğini ifade ederek, “Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı” değerlendirmesinde bulundu. Görür, daha önceki Saimbeyli depremine ilişkin açıklamasında ise sarsıntının Savrun Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini ve 2023 depremleriyle enerjinin artmış olabileceğini belirtmişti.

BÖLGEDE GÖZLER FAY HAREKETLİLİĞİNDE

Saimbeyli ve çevresindeki sismik hareketlilik, bölgedeki fayların durumunu yeniden gündeme getirdi. AFAD’ın teknik incelemeleri sürerken, uzmanların değerlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

Yetkililer tarafından şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.