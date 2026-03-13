Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

'DAHA BÜYÜĞÜNÜ BEKLEMİYORUM'

Tokat’ta yaşanan depremin ardından sosyal medyada açıklamalarda bulunan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölge halkını rahatlattı.

Görür, “1942’de büyük bir deprem olmuştu. Bu nedenle daha büyük bir deprem beklemiyorum. Faylar paralel şekilde dallanıyor, küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmayacak, 5,0’dan küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden uzak durun” ifadelerini kullandı.