Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı değerlendirmeyle tartışmalara neden olan Prof. Dr. Naci Görür, yeni bir açıklama yaptı.

Önceki değerlendirmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Görür, "Depremcilere selam. Nedir bu fay tartışması? Bilim platformunda tartışın, yazın, çizin helal olsun. Nedir bu medya? Deprem ülkesinde eninde sonunda deprem olur. Can güvenliğini artırmak mı istiyorsun. Deprem dirençli kentler kur. Sanane faydan! Kur bir Bakanlık vesselam" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Önceki gün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Sarsıntı sonrası değerlendirmesinde Marmara Bölgesi'ndeki gerilime dikkat çeken Görür, "Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından bazı deprem bilimciler Görür'ü eleştirmişti.

Jeoloji uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne alaka? Kel alaka. Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti" ifadelerini kullanmıştı.