Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki birçok şehirde paniğe neden oldu.



Deprem felaketinin ardından çok sayıda uzman, yaşanacaklara ilişkin farklı görüşleri savunurken, Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklamalar geldi. Görür, deprem felaketinin ardından "Kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım." şeklinde konuştu.

'İNSAN YAŞAMAMASI LAZIM, KURTULMA ŞANSLARI YOK'



Öte yandan depremin ardından Görür'ün geçtiğimiz aylarda Marmara depremine ilişkin yaptığı uyarılar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesiyle ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Görür, olabilecek büyük bir Marmara depreminden en fazla Bursa'nın Gemlik ilçesinin etkileneceğini belirterek, "Hükümetimiz bunu görmüş ve yasa çıkarmışlar Gemlik’i taşımaya karar vermişler birkaç sene önce fakat sonra siyasi bir şeyler çalışmış vazgeçmiş durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok." ifadelerini kullanmıştı.