Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Irak sınırında deprem meydana geldi.

Saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

Korkutan sarsıntının ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kritik değerlendirmede bulundu.

Sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu'nda gerçekleştiğini ve beklenen bir deprem olduğunu kaydeden Görür, "6 Şubat depremlerinde bu zon, Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha büyük deprem beklediğimiz bir bölge" ifadelerine yer verdi.