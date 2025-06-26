AFAD'ın açıkladığı verilere göre merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun"
Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun pic.twitter.com/GcLmDABOdA— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 26, 2025