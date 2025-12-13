ABD basınından The New York Times, Marmara Denizi'ndeki son 20 yıllık depremler üzerinden olası İstanbul depremini gündemine alan bir analiz yayımladı.

Haberde, "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısında bulunulurken Science'ta perşembe günü yayımlanan araştırmaya da gönderme yapıldı.

Söz konusu haberin ardından İstanbul'da beklenen depremle ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

'ER GEÇ DEPREM OLACAK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür; Marmara Denizi'nde tarihten önceki dönem, Bizans dönemi ve Osmanlı döneminde meydana gelen depremleri anımsatarak "Cumhuriyet döneminde de er geç olacak" dedi.

İşini güvenle yapan anlamı olan deyime vurgu yapan Görür, açıklamasının devamında "deprem dirençli" kent çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin, Habertürk'te konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yapılan tüm bilimsel yayınlarda, "Marmara'da deprem olmayacak" diyen hiç kimse yok.

Bugün belirtilen yayın ve ondan kısa bir süre önce çıkan başka bir yayında da 23 Nisan'da Marmara Denizi içinde, Silivri açıklarında olan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve onun artçıları izlendi. Bütün bunlar, Marmara Denizi içindeki tehlikenin azalmadığını aksine arttığını ortaya koyuyor.

Bilimsel yayınların bize gösterdiği şey bu. Dolayısıyla, İstanbul'un bir deprem tehlikesi altında olduğu gerçeğini, bir iki bilimsel yayın daha tekrarlamış oldu."