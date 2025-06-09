Kütahya'nın Simav ilçesinde son aylarda meydana gelen depremlerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin gerilim altında olduğunu belirterek yöneticilere uyarıda bulunmuştu...
1 Mayıs’ta Simav’da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, bölgenin giderek gerildiğine dikkat çekmişti.
-Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu.
-Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında.
-Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu.
-Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor.
KÜTAHYA BEŞİK GİBİ
Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.05’te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 4,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Aynı bölgede saat 08.51’de ise 3,0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.