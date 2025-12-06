Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son dönemdeki sarsıntı azlığının toplumu rehavete sürüklememesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

X hesabından yaptığı açıklamada depremin “bu ülkenin kaçınılmaz gerçeği” olduğunu hatırlatan Görür, asıl odak noktasının deprem dirençli kentler oluşturmak olması gerektiğini vurguladı.

"İŞTE BU ZAMANLAR KONUŞULACAK ZAMANLAR"

Türkiye’nin yaklaşık 14 milyon yıldır aktif bir deprem kuşağında yer aldığına ve sarsıntıların milyonlarca yıl daha süreceğine dikkat çeken Görür, şöyle konuştu:

-Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar.

-Deprem ebedi ve ezeli. Bırakın ‘olacak mı, olmayacak mı?’ diye sormayı. Ülkemizin çoğu yerinde deprem olur, olursa felaket olur.

Depremin “soru sorularak değil, hazırlık yapılarak” yönetilebileceğini vurgulayan Görür, sadece deprem anına odaklanmanın çözüm olmadığını belirtti.

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLERİ KONUŞALIM"

Görür, Türkiye’de can kayıplarının önüne geçmek için yapılması gerekenlerin açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

-İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. Deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık.

-Deprem dirençli kentler nasıl inşa edilir, onu konuşalım. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım.