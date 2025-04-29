6 Şubat felaketinden sonra Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de açıklamaları en çok merak edilen ve yakından takip edilen isim haline geldi.

Kahramanmaraş depremini önceden doğru tahmin eden Görür, sık sık Marmara için 7'nin üzerinde deprem uyarısında bulunuyordu.

Son olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, gözleri yeniden uzmanlara çevirdi.

GÖRÜR ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Bazı uzmanlar bu depremin bölgede olabilecek en büyük sarsıntı olduğunu savunurken, bazıları ise asıl beklenen büyük depremin hâlâ yaklaşmakta olduğunu ve bu depremin süreci hızlandırdığını ileri sürdü. Prof. Dr. Naci Görür de bu görüşü paylaşan isimler arasındaydı.

Deprem korkusu henüz dinmemişken, Görür bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Bir inşaat firmasını ziyaret eden Görür, "Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz" ifadeleriyle reklam yaptığı gerekçesiyle yoğun eleştiri aldı. Sosyal medyada konuya dair çok sayıda paylaşım yapıldı.

YILMAN'DAN SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci Sevilay Yılman da tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Yılman, paylaşımında, "İstanbul'da çok büyük deprem bekliyor iddiasını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, depreme dayanıklılığıyla övünen Sancaktepe Japon Konutları'nı pazarlamak için reklam filminde rol almış. Tesadüfe bakın ki inşaatı yapan firma da Görür'le aynı tezi savunan Japon Yoshinori Moriwaki'ye ait. Konutların metrekare fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Ne güzel dünya değil mi?" ifadelerini kullandı.

Yılman ayrıca, deprem korkusunun rant aracı haline getirildiğini savunarak, bu süreçte hakikatten başka bir amacı olmayan isimlerin göz ardı edildiğini vurguladı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Tepkiler büyürken Prof. Naci Görür, Hürriyet Gazetesi'nden Fulya Soybaş'a şu açıklamayı yaptı:

"Bahse konu videodaki Japon Konutları’nın başındaki kişi, üniversiteden öğrencim. Özellikle davet etti, “Hocam bir gel bak” dedi. Ki ben de çok beğendim. Çünkü yatay mimari olmasına rağmen Türkiye’de ilk kez bir binada izolatör kullanmışlar. Deprem izolatörleri bizde hastane gibi büyük yapılarda kullanılıyor. Bunu görmem için çağırdı, ben de öğrencimle iftihar ettim, “Aferin” dedim, çay içtik, depremle alakalı sorular sordular, yanıtladım.

O sırada da video ve fotoğraf çekildi. Kendi sosyal medyalarına koymuşlar. Kötü niyetli, zavallı insanlar işte! Söz etmeye bile değmez ama... Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Şirket de yasal yollara baş vurdu zaten."