Türkiye deprem biliminin önde gelen isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medyada paylaştığı 'i' harfi vatandaşları alarma geçirdi.

Görür, sosyal medya platformu X'ten yalnızca 'i' harfi paylaştı. Gönderinin paylaşılmasının ardından kısa sürede etkileşim yağarken, sosyal medya kullanıcıları tek harfin ne anlama geldiği konusunda sayısız yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ise bunun İstanbul anlamına geliyor olabileceğini iddia etti.

'İstanbul'u mu kastediyor?' sorusu sık sık sorulurken, Görür'ün deprem mesajı verip vermediği akıllarda soru işareti yarattı.

AÇIKLIK GETİRDİ

Görür daha sonra paylaşımın bir anlam taşımadığını ve zaman zaman yazım hataları yaptığını açıkladı. Görür, X'te farkında olmadan yalnızca "i" harfini yazdığını ve kullanıcıların bu harfe anlam yükleyerek yorumlamasına neden olduğunu belirtti.

Görür paylaşımında "Arkadaşlar samimi söylüyorum ya benim telefonum bozuk, ya da ben telefon kullanmayı yeterince bilmiyorum. Acayip imla hataları, cümle düşüklükleri yapıyorum. Tweter’da acaip yerlere girdiğim, beğeniler sunduğum bir gerçek. Bunların hiç birini bilerek yapmıyorum. Sizler üzüyor, yanlış düşündürüyorsam lütfen beni affediniz. Son güzelliğim “X” te farkında olmdan bir “i” yazmışım. Millet ne demek istediğimi çözmek için derde düşmüş. Özür dilerim" dedi.

Böylelikle Görür'ün deprem mesajı vermediği yalnızca bir yanlışlık olduğu açıklığa kavuştu.