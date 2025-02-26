Nadide Sultan 'Gel Konuşalım' programına katıldı. 48 yaşındaki şarkıcı, ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR

Nadide Sultan "Benim babamla görüşmeme nedenim ne biliyor musun? Engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu. Onunla yalnızca sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok. Benim babam 5 dil bilen bir adam. Çocuklarıyla şu yaşta bile bir araya geldiğinde zarar verebilen bir adamla ben görüşmem" ifadelerini kulandı.

"BENİM İÇİN O AN BİTTİ"

Sultan, "Benim kardeşim onun yüzünden kendini bir yerden atacaktı ya onun yüzden, benim için o an bitti... Ve kardeşim bipolar. Benim babamla görüşmeme nedenim kız kardeşim, ağabeyim, annem" dedi.

Annesinin de şiddet gördüğünü belirten Sultan, "Ben bu yüzden panik atak oldum" diye ekledi.

"MÜZİKLE TEDAVİ OLDUM"

Nadide Sultan çocukluğundaki travmalarını nasıl atlattığına dair ise "Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım. O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'Ben müzikle tedavi ettim kendimi' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı. Saatlerce kanun çalardım, beste yapardım" diye konuştu.