Queensland'ın kuzeyinde selden etkilenen bölgelerde yaşayanlar uyarıldı. Ölümlere neden olan toprak kaynaklı melioidoz hastalığı hızla yayılıyor.

Vaka sayıları artınca teyakkuza geçildi

news.com'da yer alan habere göre Townsville Halk Sağlığı Birimi'ne göre, Perşembe günü, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 yaşlı kişinin ölümünün ardından, 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Queensland Sağlık Bakanlığı, bu yıl şu ana kadar 69 melioidoz vakası kaydettiklerini açıklarken sağlık yetkilileri, Townsville ve Cairns gibi salgın bölgelerinde vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle teyakkuza geçti.

Townsville Halk Sağlığı Birimi müdürü Dr. Steven Donohue, hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 10'unun hayatını kaybettiğini ifade etti. "Bu durum çoğunlukla yaşlı ve hasta kişilerde, özellikle de altta yatan hastalıkları bulunanlarda görülüyor" dedi.

Hastalığın nedeni Burkholderia pseudomallei adlı bakteri

Nadir görülen toprak kaynaklı bu hastalığa, Avustralya'nın kuzeyi ve güneydoğu Asya'daki toprak ve su ortamlarında bulunan Burkholderia pseudomallei adlı bakteri neden oluyor.

Yağışlı mevsimde, bakteriler toprağın derinliklerinden çamurlu yüzeylere doğru yükselir.

Queensland'ın kuzeyindeki bazı bölgeleri sular altında bırakan son seller, hastalığın yayılması için uygun koşullar yaratarak toplulukları savunmasız hale getirdi.