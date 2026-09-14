Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aranın ardından yeniden sahneye çıktı. 58 yaşındaki sanatçı, Paris yakınlarındaki Nanterre’de düzenlenen konserde hayranlarının karşısına çıktı. Dion, performansı sırasında yaşadığı duygusal anlarla geceye damga vurdu.

ALTI YIL SONRA MİKROFONU ELİNE ALDI

Nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ettiği için müzik kariyerine uzun süre ara vermek zorunda kalan Celine Dion, altı yıl sonra sahneye dönüş yaptı.

Paris yakınlarındaki Nanterre’de gerçekleşen konsere hayranları yoğun ilgi gösterdi. Uzun süren aranın ardından yeniden sahneye çıkan Dion, sevilen şarkılarını seslendirdi.

“DESTİN”İ SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Celine Dion, konser sırasında “Destin” adlı şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşadı. Ünlü sanatçı, performansı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Dion’un yıllar sonra yeniden sahneye çıkması, konserde bulunan hayranları için de unutulmaz anlara sahne oldu.