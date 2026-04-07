

Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Tuzlivski Limany Milli Doğa Parkı, nadir görülen pembe flamingoları ağırladı.

Milli Park Araştırma Dairesi Başkanı, Biyolojik Bilimler Doktoru Ivan Rusev, sosyal medyada kuşların görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaştı.

2023 YILINDA İLK KEZ BÖLGEYE GELDİLER

2023’te bölgede ilk kez yuva kuran flamingolar 200 yavru çıkarmayı başarmıştı. Ancak 2024’te savaş nedeniyle dört yüz yuva yok oldu ve yavru çıkamadı. Geçen yıl yapılan yeni yuvalama girişimleri de başarılı olamadı.

YUVALARINI TERK ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Video kayıtlarında flamingoların, dron sesleri ve savaşın gürültüsü nedeniyle yuvalarını terk ettiği görüldü. Terk edilen yumurtalar ve henüz uçmayı öğrenememiş yavruların ne olacağı ise bilinmiyor.

Rusev, “Umarız 2026’da Ukrayna’daki durum iyileşir ve bu muhteşem pembe kuşlar huzur içinde yavrularını dünyaya getirir” dedi.

GÜVENLİ YAŞAM ALANI ARIYORLAR

Rusev, flamingoların parkta güvenli yaşam alanı aradığını belirtti.