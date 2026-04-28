Adıyaman kırsalında doğa çekimleri gerçekleştiren fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül, bölgede nadir görülen türlerden biri olan gökkuzgunu (Coracias garrulus) görüntülemeyi başardı. Parlak mavi, turkuaz ve kahverengi tonlarıyla karakteristik bir görünüme sahip olan kuş, doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından ilgiyle karşılandı.
DOĞAL DENGEYE KATKI SAĞLIYOR
Göçmen kuşlar sınıfında yer alan gökkuzgun, Türkiye’de genellikle yaz mevsiminde görülüyor. Habitat olarak açık alanları, tarım arazilerini ve seyrek ağaçlık bölgeleri tercih eden bu tür, beslenme zincirindeki rolüyle de önem taşıyor. Ağırlıklı olarak böceklerle beslenen gökkuzgunun, tarım zararlılarıyla mücadelede ve doğal dengenin korunmasında kritik bir işlev gördüğü biliniyor.
GÖÇ YOLLARI ÜZERİNDEKİ DURAKLARI
Yaz aylarını Türkiye’de geçiren ve üreme dönemlerini burada tamamlayan gökkuzgunlar, kış mevsimine doğru daha sıcak bölgelere göç ediyor. Adıyaman’ın zengin ekosistemi, bu türün konaklaması ve beslenmesi için uygun şartlar sunuyor.
