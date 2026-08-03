Salgının; Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo eyaletlerinde yayılımını sürdürdüğü belirtilirken, ölüm oranının yüzde 44'e ulaştığı, temaslı takip oranının ise yüzde 80,1 olarak güncellendiği açıklandı.

TEDAVİSİ VEYA AŞISI BULUNMUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) da salgının kontrolden çıktığını ve endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu. Yetkililer, mevcut salgının nadir görülen Bundibugyo varyantından kaynaklandığını, bu varyant için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını ifade etti.

Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara bölgesi ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmış, adını ise salgının başladığı bölgedeki Ebola Nehri'nden almıştı.

Ülkede mevcut salgın, Ituri eyaletinde tespit edilen 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti. Sağlık otoriteleri, vaka sayısındaki artışın sürmesi nedeniyle salgının kontrol altına alınması için temaslı takibi, izolasyon ve halk sağlığı önlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Ebola, daha önce de Batı Afrika'da büyük yıkıma yol açmıştı. 2014-2017 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de görülen salgında 30 binden fazla kişi enfekte olmuş, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. KDC'deki son gelişmeler ise hastalığın yeniden ciddi bir küresel sağlık tehdidi oluşturabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.