Boşanmasının ardından bağlanan 500 liralık nafakanın artırılması için mahkemeye başvuran bir kadın, boşandığı eşinin avukatının mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde hedef gösterildi. Dilekçede, ''Davacı eğitim düzeyi son derece yüksek olmasına ve iş bulmama gibi bir sıkıntısı olmamasına rağmen yıllardır çalışmamıştır. Girdiği işlerden ise kısa sürede ayrılmıştır. Davacı bütün vaktini siyasi eylem yapmakta ve sosyal medya, Twitter ve Facebok’tan hükümet mensuplarına hakarete varan yorum ve eleştiriler yazmakla geçirmektedir'' şeklinde suçlamalar yöneltildi.

Ankara'da bir çift, 2008 yılında anlaşmalı şekilde boşandı. Mahkeme, kadına o tarihte 3 asgari ücrete denk gelen 2 bin liralık yoksulluk nafakası verilmesine karar verildi. Erkek, 2017'de, aile mahkemesine başvurarak nafakanın kaldırılması talebinde bulundu, mahkeme ise 2020'de nafakanın 500 liraya indirilmesine karar verdi.

NAFAKASININ YÜKSELTİLMESİNİ İSTEDİ

2020'den bu yana 500 lira nafaka alan kadın, avukatı aracılığı ile mahkemeye nafakanın arttırılması için başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, 2020'de hükmedilen liralık nafakanın dönemin asgari ücretinin yaklaşık dörtte birine denk geldiğini ve bu yüzden enflasyonun artması, yaşanan ekonomik değişimler gözetilerek nafakanın artırılarak 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesini talep etti.

"HÜKÜMETE HAKARETE VARAN YORUMLAR YAZIYOR"

Boşanan erkek, avukatı aracılığıyla dilekçeye yanıt verdi. Boşandığı eşinin iyi bir eğitim ve kariyeri olmasına rağmen kayıtlı bir yerde çalışmadığı belirtilen dilekçede, kadının yaşantısı hedef gösterilerek davanın reddedilmesi talebinde bulundu. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

''Davacı, eğitim düzeyi son derece yüksek olmasına ve iş bulma gibi bir sıkıntısı olmamasına rağmen yıllardır çalışmamıştır. Çok iyi derecede yabancı dil bilmesine rağmen boşanmanın ardından ısrarla çalışma ve işe girme konusunda isteksiz davranmıştır. Girdiği işlerden ise kısa sürede ayrılmıştır. Davacı bütün vaktini siyasi eylem yapmak, sosyal medya, Twitter ve Facebok’tan hükümet mensuplarına hakarete varan yorum ve eleştiriler yazmakla geçirmektedir.

Müvekkilimin boşanma kararının alındığı günden bugüne değin işleri kötüye gitmiştir. Bunların yanında davacı iyi bir eğitimi olmasına rağmen kayıtlı bir yerde çalışmamakta, müşterek çocuğun tüm masrafları müvekkil tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında da davacı müvekkilden halen nafaka alarak kendi sabit aylıkları ile müvekkile oranla lüks içerisinde yaşamaktadır. Davacı aslında çalışabilecekken sırf kötü niyetli bir şekilde SGK’dan maaş da almasına rağmen müvekkilden ekstra nafaka talep etmektedir."