Terör örgütü PKK'lı 30 kişilik grup, Irak Süleymaniye'de silahlarını bir kazana atarak yaktı. Bu görüntüleri izlemek için Türkiye'den giden gazeteciler arasında iktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı da vardı.

Gazeteci Sosyolog Ertuğrul Özkök, Alçı'nın sosyal medyada çok konuşulan kıyafetini yorumladı:

"Nagehan Alçı Erbil’de çektirmiş bu fotoğrafı.

Instagram’da küçük kareyi görünce önce “Dağdaki PKK militanı kızların kıyafetini” görür gibi oldum.

Nagehan’ın dağ kıyafetine yakından bakınca, çok özenle seçilmiş bir kıyafet olduğunu anladım.

Evet renk dağdakilerin parkalarının biraz açığı…

Evet genel çizgi sanki ondan esinlenmiş.

NİCOLE KIDMAN’IN HEMINGWAY FİLMİNDE GİYDİĞİ PANTALON

Ama ayrıntılara inince, özenle tasarlanmış detaylar görüyorsunuz.

Mesela, gömlek biraz yukardan fiyonglanmış ve karnını çok ölçülü biçimde, adeta ince bir çizgi halinde açıkta bırakıyor…

Bir “Gençlik” imzası…

Ama asıl önemli detay pantolonda.

Pantolonun pileleri ve duruşu bana ünlü kadın gazeteci Martha Gellhorn’un İspanya İç Savaşını izlemeye giderken ki kıyafetlerini hatırlattı.

MARLENE DIETRICH TARZI PANTALON

Daha doğrusu “Hemingway&Gellhorn” filminde onu canlandıran Nicole Kidman’ın filmin başında barda giydiği pantolon geldi nedense aklıma.

Daha doğrusu onun pilili versiyonu.

Bunlara “Marlene trousers” deniliyor.

Ünlü aktris Marlene Dietrich’in giydiği ve meşhur ettiği bir pantolon tarzıydı.

“BARIŞ KOMBİNİ YAPMIŞ”

Tabii Nagehan’ın bu paylaşımı tahmin edileceği gibi anında tepkileri de çekti.

Dr. Feyza Akınerdem “Barış bu kombinle ve ciddiyetsizlikle sulandırılamayacak kadar ciddi bir bir konu” diyerek eleştirel bir paylaşım yapmış.

Ancak kendisi de paylaşımına renk katmak ve like’larını arttırmak için 2014’de yayınlanan bir moda dergisinin “Kadın savaşçı” kıyafetli kapağını koymuş.

Ama ben de şunu söyleyeyim.

Nagehan Alçı yıllardır bu barışı en yürekli ve samimi destekleyen gazetecilerden birisi.

Yani paylaşımı herkesin ilgisini çekti ama, bundan dolayı onu eleştirmek de doğru değil.