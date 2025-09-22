Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın Pınar Ayaz ile evlendiği nikâhta çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tebrik mesajı eşliğinde yapılan paylaşımda, fotoğrafta Rasim Ozan Kütahyalı ve yeni eşi Pınar Ayaz yer alırken, nikâhta bulunan avukat Merve Uçanok’un görüntüden silindiği görüldü.
Alçı’nın bu paylaşımı sosyal medyada merak uyandırdı. Paylaşıma çok sayıda yorum geldi ancak nedenini kimse anlayamadı.
Pınar ve Rasim’e mutluluklar diliyorum…Yolları açık olsun… pic.twitter.com/oE356RSf6w— Nagehan Alci (@Nagehanalci) September 22, 2025