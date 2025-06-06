CHP’li belediyelere yönelik yargı hamleleri, siyasi tartışmaları alevlendirdi.

3 Haziran Salı günü gerçekleşen son operasyonlarla birlikte, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 11 CHP’li belediye başkanı cezaevine gönderildi.

NAGEHAN ALÇI: ÖZEL ATEŞLE OYNUYOR

Nagehan Alçı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Özgür Özel’in “5 milyon kişi gerektiğinde dönmemek üzere gelirse o sandık gelir” sözünü “Türkiye’ye iyi gelmeyen bir çıkış” olarak nitelendirdi.

Alçı, Özel’in “kuşatılmışlık duygusunu” anladığını ancak sertleşen üslubunun “tehlikeli” olduğunu savundu. CHP liderini “ateşle oynadığı” yazan Alçı, köklü bir strateji değişikliğine gitmesi gerektiğini ifade etti.

'SEÇMEN NORMALLEŞME İSTİYOR'

Alçı, Metropoll Araştırma’nın 8-22 Mayıs tarihlerinde 2.717 kişiyle yaptığı anketi hatırlatarak, seçmenlerin “yeniden normalleşme” talebinde bulunduğunu belirtti.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 69,9’u Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşerek siyasetteki gerginliği azaltması gerektiğini düşünüyor.

AKP seçmeninin yüzde 69,5’i, CHP seçmeninin yüzde 66,5’i, MHP seçmeninin yüzde 86,4’ü ve DEM seçmeninin yüzde 76,1’i bu görüşü destekliyor.

Alçı, Özel’e bayram tatilinde yeni bir dil ve strateji geliştirme çağrısı yaparak, “Umarım Özgür Bey bizi şaşırtır” dedi.