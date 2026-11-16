Survivor performansı ve yarışmanın ardından geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Nagihan Karadere, bu kez kutsal topraklardan gelen görüntülerle dikkat çekti. Bir süredir magazin gündeminde fazla yer almayan Karadere'nin umre ibadetini yerine getirmek üzere Mekke'ye gittiği öğrenildi. KABE'DE GÖRÜNTÜLENDİ Umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunan Nagihan Karadere, Kabe çevresindeki kalabalık arasında görüntülendi. Karadere'nin Mekke'de çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. SURVIVOR 2026'YI İKİNCİ TAMAMLAMIŞTI Survivor 2026'da finale kadar yükselen Nagihan Karadere, yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı.

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