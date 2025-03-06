Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, canlı bağlantıyla katıldığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni öncesinde konuşan Bayraktar, hattın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden biri olduğunu söyledi.

Dilucu Sınır Kapısı yakınında düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor." dedi. Bayraktar şöyle devam etti:

"GÖNÜL BAĞLARINI DAHA DA GÜÇLÜ HALE GETİRİYORUZ"

"Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğalgaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor. İnşallah bugünkü projeyle Nahçıvan halkının tamamının doğalgaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını biz inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz. Sizlerin liderliğinde ve bize çizdiğiniz vizyon doğrultusunda bir sonraki projemiz inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletim hattı olacak, inşallah bunu da hep birlikte hayata geçirebiliriz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı arz ediyor. Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise "Bu proje hem Nahçıvan hem de Iğdır halkı için hizmet edecektir, bu bölgelerin kalkınması için büyük rol oynayacaktır." diye konuştu.

İLK GAZ AKIŞI SAĞLANDI

Azerbaycan, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile Aralık 2020'de Iğdır-Azerbaycan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı. Proje çerçevesinde Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapıldı.

Yıllık 500 milyon metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattı faaliyete geçtiğinde Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacak.Hat ile 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacı karşılanacak.BOTAŞ ve SOCAR iş birliğiyle inşa edilen 80 kilometrelik doğalgaz hattı ile günlük 2 milyon metreküp gaz taşınabilecek. Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edeceği üçüncü doğalgaz boru hattı olacak.