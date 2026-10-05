Kuşadası’nda turizm sektörünün öncü isimleri arasında yer alan Naile Göçen Çukurova kansere yenik düştü.
Naile Göçen Çukurova, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çukurova için bugün Aydın’daki Bey Camii’nde cenaze namazı kılındı.
CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Cenaze törenine Çukurova’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, çok sayıda turizmci ve iş insanı katıldı.
Cenaze namazının ardından Naile Göçen Çukurova’nın naaşı bir süre omuzlarda taşındı. Çukurova, daha sonra Tellidede Mezarlığı’nda toprağa verildi.