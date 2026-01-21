İş insanı Naim Gençoğlu (66), 2021'de yarı yaşındaki üç çocuklu, emlakçı Burcu İlk'e aşık olup 30 yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk etmişti.
İki çocuk babası Naim Gençoğlu'nun bu hareketi, cemiyet hayatında çok konuşulmuştu.
Kandilli'deki yalısından da ayrılarak bir rezidansa yerleşen Naim Gençoğlu sevgilisiyle birlikteliğini uzun süre sürdürmüş, geçen yıl da Özlem Gençoğlu'ndan tek celsede boşanmıştı.
İki torun sahibi olan Naim Gençoğlu uğruna yuvasını dağıttığı Burcu İlk ile geçen cuma günü evlendi. Düğüne Gençoğlu'nun çocuklarının katılmadığı öğrenildi.