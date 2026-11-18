Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla adını spor tarihine altın harflerle yazdıran milli halterci Naim Süleymanoğlu, aramızdan ayrılışının 9. yılında İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, merhum sporcunun ailesi, çeşitli Balkan derneklerinin temsilcileri ile geleceğin şampiyon adayı genç sporcular katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun Türk sporu için taşıdığı eşsiz değere dikkat çekti. Efsane haltercinin yalnızca kırdığı rekorlarla değil, ortaya koyduğu sarsılmaz mücadele ruhuyla da milyonların gönlünde taht kurduğunu belirten Ünlü, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Naim Süleymanoğlu, Türk spor tarihinde adını altın harflerle yazdıran, milyonların gönlünde taht kuran, dünyanın hayranlıkla izlediği büyük bir şampiyondu. Naim yalnızca ağırlıkları kaldıran bir sporcu değil, imkansız denilenin mümkün olduğunu gösteren bir iradenin, pes etmemenin ve mücadelenin ruhunun adıydı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları, dünya rekorları ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirdi. Türk sporunun unutulmaz efsanesi, dünya halter tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri. Milletimizin gururu Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onun kaldırdığı ağırlıklar unutulabilir mi, kırdığı rekorlar silinebilir mi? Dünyaya dinlettiği İstiklal Marşımız unutulabilir mi? Asla unutulmaz. Çünkü şampiyonlar madalyalarıyla, efsaneler ise tarihe bıraktıkları izlerle yaşarlar."