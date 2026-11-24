Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun 16 yıllık milli takım kariyerini bitirmesinin ardından, eski takım arkadaşı Radja Nainggolan'dan ayrılığın perde arkasına ilişkin açıklamalar geldi. Nainggolan, Lukaku'nun kurum içinde birkaç kişiyle sorun yaşadığını öne sürdü.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'in haberine göre Nainggolan, “Ongefilterd” adlı podcast programında Lukaku ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

“BUNU KENDİSİ AÇIKLAYACAK”

Nainggolan, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Lukaku'yla bir saat telefonda konuştum. Bana yalnızca yakında bir bomba patlatacağını söyledi. Yani devamı gelecek. Çünkü onunla birkaç kişi arasında kurum içinde sorunlar vardı. Daha fazlasını söylemeyeceğim. Bunu kendisi açıklayacak.”

Lukaku'nun ruh haline ilişkin de konuşan Nainggolan, “Onun duyguları adına konuşamam. Ama pek çok konuda biraz kırgın, hayal kırıklığına uğramış ve öfkeliydi. Gerçek sorunların ne olduğunu yakında duyacağız.” dedi. Nainggolan, sorun yaşandığını ileri sürdüğü kişilerin isimlerini vermedi.

2030'A KADAR DEVAM ETMEK İSTİYORDU

Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olan 33 yaşındaki Lukaku, birkaç ay önce milli takım kariyerini 2030 Dünya Kupası'na kadar sürdürmek istediğini açıklamıştı.

Teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybeden Lukaku, Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada süre alamadı. Milli takıma veda kararı bu maçın ardından geldi.

Sezon başında Napoli'den 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Lukaku, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 resmi maçta 1 gol ve 3 asist üretti.