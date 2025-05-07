Bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarının yüzde 5 seviyesini geçmesiyle birlikte, krediye erişim önemli ölçüde zorlaştı. Artan maliyetler nedeniyle nakit ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar, farklı finansal çözümler aramaya başladı. Bu noktada en dikkat çekici yöntemlerden biri ise internetten taksitle altın alımı oldu.

Mevzuata göre kuyumculuk ürünlerine kredi kartıyla yalnızca 3 taksit yapılabiliyor. Bu sınırlamaya rağmen, özellikle online alışveriş sitelerinde taksitli altın satışları ciddi oranda artmış durumda.

Kapalıçarşı’da 22 ayar gram altın 4.270 TL’den satılırken, internet üzerindeki satışlarda fiyatlar 4.500 TL’den başlıyor. Yani vatandaş hem daha pahalı altın alıyor hem de taksit imkanından yararlanarak nakit sıkışıklığını aşıyor.

E-ticaret platformlarında Trabzon burması, Diyarbakır hasır bileziği gibi geleneksel ürünler dahil olmak üzere birçok model taksitle satışa sunuluyor. Bu da tüketicilerin hem yatırım hem de düğün gibi özel gün ihtiyaçları için altına yönelmesini kolaylaştırıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, NTV'de bu gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Bu durum kredi kartıyla altın alımını bir tür mikro krediye dönüştürdü. Bu yöntem son yıllarda artarak devam ediyor,” dedi.

YAZ DÖNEMİ ÖNCESİ ALTINA TALEP PATLADI

Altının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazanması, düğün hazırlığı yapan veya yatırım düşünen vatandaşların harekete geçmesine neden oldu. “Fiyatlar daha da yükselecek” endişesiyle birçok kişi, ihtiyaç duyacağı altınları şimdiden almaya başladı.

2023’te internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinin toplamı 400 milyon TL iken, günümüzde aylık ortalama işlem hacmi 2,2 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu da internetin altın alışverişi için kalıcı ve güçlü bir kanal haline geldiğini gösteriyor.

Uzman Candaş Atalay, internetten altın alımının 7/24 ulaşılabilirlik sağlaması nedeniyle cazip hale geldiğini vurguluyor:

“Altın artık 7/24 yaşayan bir yatırım aracına dönüştü,” diyen Atalay, “Vatandaşlar gece gündüz online sipariş verip adrese teslim alma imkânı sayesinde altına yoğun ilgi gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

FAİZ YÜKSELDİKÇE ALTERNATİFLER ÇOĞALIYOR

Krediye erişimin zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlar daha esnek ödeme seçenekleri sunan yöntemlere yöneliyor. İnternetten taksitli altın alımı, hem yatırım hem de ihtiyaç bazlı alışverişin yeni formu haline geliyor. Bu eğilim, ekonomik şartlar böyle devam ettikçe daha da yaygınlaşacağa benziyor.