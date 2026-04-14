Kredi kartı kullanıcıları arasında son dönemde yaygınlaşan “nakit avansla borç kapatma” yöntemi, uzmanlara göre bazı finansal riskleri beraberinde getirebilir. Bu yöntemin kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede maliyetleri artırabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre, bir kredi kartından çekilen nakit avansla başka bir borcun kapatılması, bankaların risk değerlendirme sistemlerinde “nakit akışında zorlanma” işareti olarak yorumlanabiliyor. Bu durumun, kredi notundan bağımsız olarak bankaların iç değerlendirmelerinde olumsuz etkiler yaratma ihtimali bulunuyor.

BANKA NAKİT SIKILIKLIĞI OLARAK ALGILIYOR

Finans çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, bu yöntemin öne çıkan olası etkileri şöyle sıralandı:

Faiz ve ek maliyetler artabilir:

Nakit avans işlemlerinde faiz, çekim anından itibaren işlemeye başlıyor. Ayrıca KKDF ve BSMV gibi kesintiler toplam borç yükünü yükseltebiliyor.

Limitlerde daralma yaşanabilir:

Bankalar, düzenli olarak borç çeviren kullanıcıları daha riskli kategoride değerlendirebilir. Bu durum, kredi kartı limitlerinin düşürülmesi ya da nakit avans kullanımının kısıtlanmasıyla sonuçlanabilir.

Kredi başvuruları zorlaşabilir:

Gelir-gider dengesi zayıf görülen kullanıcıların, konut veya taşıt kredisi gibi uzun vadeli finansman taleplerinin onaylanma ihtimali azalabilir.

Kullanım amacı tartışma konusu olabilir:

Nakit avansın sürekli borç kapatma amacıyla kullanılması, bazı durumlarda bankalar tarafından kartın kullanım amacı dışında değerlendirilme riski taşıyabilir.

Uzmanlar, borç yönetiminde kalıcı çözümler için yapılandırma, bütçe planlaması ve gelir-gider dengesinin gözden geçirilmesi gibi yöntemlerin daha sağlıklı olabileceğini vurguladı.