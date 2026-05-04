İktidarın döviz ihtiyacını karşılamak için yabancı yatırımcıya yönelik vergi avantajlarını genişlettiği bir dönemde, yurt içinde vergi baskısı esnafı çıkmaza soktu.

Geciken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi ödemeleri nedeniyle banka hesaplarına konulan blokeler ticari faaliyetleri durma noktasına getirdi. Mali müşavirler, reel sektörde giderek derinleşen tahsilat krizinin işletmeleri çıkmaza sürüklediğini belirtiyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde alacakların zamanında tahsil edilememesi, firmaların SGK ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırıyor. Ödenemeyen kamu borçları da bu kez banka hesaplarına uygulanan blokelerle sonuçlanıyor. Ancak blokeler kaldırılmadan ödeme yapılamaması, işletmeleri tam anlamıyla bir kısır döngüye hapsediyor. Nakit akışı duran firmalar üretimlerini yavaşlatırken, ticari faaliyetler de durma noktasına geliyor.

TABLO VAHİM

Sektör temsilcilerine göre bu süreçte borçlar hızla katlanıyor. Birçok işletmede kısa süre içinde toplam borcun ana parayı aştığına dikkat çekilirken, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığı vurgulanıyor. 2003’ten 2023’e kadar neredeyse her iki yılda bir vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma ile varlık barışı düzenlemeleri devreye girdi. Bu uygulamalar, hem kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştırdı hem de mükelleflerin sisteme yeniden dahil olmasını sağladı. Ancak bugün e-haciz uygulamaları, banka hesaplarına bloke ve araç yakalama gibi icra mekanizmaları daha yaygın şekilde devreye giriyor. Sahadaki değerlendirmelere göre sorun, ‘ödemek istememek’ değil, ödeme kapasitesinin zayıflaması. Bu nedenle çok sayıda vatandaş ve işletme fiilen sistemin dışında kalmış durumda.

İflaslar %68 arttı

Yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle bu yılın ocak-nisan döneminde iflas eden kararı verilen dosya sayısı yüzde 68 artarken iktidar, teşvikleri yabancı yatırımcılara veriyor. Vatandaşın vergi yükü artarken AKP, İstanbul Finans Merkezi’nde elde edilen kazançlarda uygulanan Kurumlar Vergisi indirim oranını yüzde 100’e yükseltti. Ayrıca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançlardan 20 yıl boyunca vergi alınmayacak.