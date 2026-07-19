Avrupa Birliği (AB), kara para aklama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında nakit para kullanımına yönelik radikal kurallar getiren yeni bir finansal denetim paketini onayladı.

2027 yılında yürürlüğe girecek olan ortak düzenlemeyle birlikte, AB üyesi ülkelerde ticari işletmelere ve profesyonellere yönelik yapılacak nakit ödemelere 10 bin Euro üst sınır getiriliyor.

Özellikle gayrimenkul, lüks araç, mücevher ve değerli saat gibi yüksek bütçeli harcamaları hedef alan bu hamleyle, finansal suçların önüne geçilmesi ve büyük ölçekli nakit akışlarının dijital sistem üzerinden izlenebilir kılınması amaçlanıyor.

TÜM NAKİT ALIŞVERİŞLERİNDE KİMLİK SORULACAK

Yeni sistem, sadece nakit işlemlerine tavan sınır getirmekle kalmayıp ara ödemeler için de sıkı bir kimlik kontrolü mekanizması kuruyor. Buna göre, Avrupa genelinde 3 bin Euro ile 10 bin Euro arasında yapılacak tüm nakit alışverişlerde vatandaşların kimlik ibraz etmesi yasal bir zorunluluk haline gelecek.

Artı33'de yer alan habere göre, tamamen bir nakit yasağı uygulamak yerine şeffaflığı artırmayı hedefleyen bu denetim modeli, özellikle daha önce nakit ödemelerde herhangi bir üst sınır bulundurmayan Almanya gibi ülkelerde finansal alışkanlıkları kökten değiştirecek. Bu sayede, yüksek tutarlı kayıt dışı işlemlerin kuralları daha esnek olan AB ülkelerine kaydırılmasının ve yasal boşluklardan faydalanılmasının önüne geçilecek.

BAZI ÜLKELER UYGULAMAYACAK

Öte yandan, alınacak bu ortak karar halihazırda çok daha sıkı finansal tedbirler uygulayan bazı birlik üyelerini etkilemeyecek. Örneğin, işletmeler ile şahıslar arasındaki nakit harcama limitini yıllardır 1.000 Euro ile sınırlandıran Fransa, AB'nin belirlediği 10 bin Euro tavanından çok daha katı olan kendi ulusal mevzuatını korumaya devam edecek.