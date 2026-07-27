Günlük yaşamda cüzdanlardan banknot çıkarma dönemi yerini dijital ödeme sistemlerine bıraktı. Fırından alınan tek bir ekmekten en küçük ölçekli alışverişlere kadar her alanda kart kullanımı ana ödeme yöntemi haline geldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri ve piyasa göstergeleri, piyasadaki nakit sirkülasyonunun belirgin şekilde gerilediğini, kartlı ödemelerin ise toplam ticaret hacminin büyük bölümünü oluşturduğunu gösteriyor.

ALIM GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİM NAKİT TAŞIMA ALIŞKANLIĞINI BİTİRDİ

Fiyat seviyelerindeki artışla birlikte mevcut banknotların satın alma gücünde yaşanan gerileme, günlük nakit kullanım pratiklerini değiştirdi.

Temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde fiziksel para taşımanın getirdiği zorluklar, tüketicileri alternatif yöntemlere sevk etti. Vatandaşlar günlük nakit ihtiyacını temin etmek yerine tüm harcama kalemlerini doğrudan kredi kartı ve banka kartı altyapılarına aktarmayı tercih ediyor.

MİKRO HARCAMALARDA TEMASSIZ ÖDEME STANDART OLDU

Geçmiş dönemlerde ağırlıklı olarak yüksek tutarlı harcamalarda kullanılan kredi kartları, günümüzde en küçük mikro ödemelerin dahi birincil adresi haline geldi.

Mahalle bakkallarından semt pazarlarına ve toplu taşımaya kadar pek çok noktada temassız POS cihazları ile QR kodlu ödeme sistemleri yaygınlaştı.

Bozuk para ve küçük banknot tedarikinde yaşanan süreçler, esnafın da dijital ödeme sistemlerini öncelikli tercih olarak benimsemesini hızlandırdı.

FİNANSAL TAKİP KOLAYLIĞI DİJİTALLEŞMEYİ HIZLANDIRDI

Temassız ödeme teknolojilerinin sunduğu işlem hızı, fiziksel para taşıma ihtiyacını büyük oranda ortadan kaldırdı.

Harcamaların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edilebilmesi, tüketicilerin dijital kanallara yönelmesinde etkili oluyor. Nakit paranın günlük ticari işlemler içindeki payı gerilerken, perakende ekonomi ağırlıklı olarak kartlı ve dijital ödeme sistemleri üzerinden işlemeye devam ediyor.