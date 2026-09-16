İngiltere’de tüketicilerin alışverişlerde fiziksel nakit kullanmaya devam edip etmediği yeniden gündeme gelirken, Türkiye’deki ödeme alışkanlıklarında da dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Kartlı ödemelerin ve temassız işlemlerin hızla yaygınlaşması, nakdin günlük hayattaki yerinin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.

İngiliz basınında yayımlanan bir ankette okuyuculara alışveriş yaparken hala fiziksel nakit kullanıp kullanmadıkları soruldu. Kart ve temassız ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte nakit kullanımının geleceği tartışılırken, Türkiye'deki veriler de tüketicilerin kartlı ödeme yöntemlerine yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE KARTLI ÖDEMELER HIZLA ARTIYOR

Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı artoş gösterirken, aynı ayda gerçekleştirilen kartlı ödeme sayısı ise yaklaşık 1,9 milyar oldu. Kartlı ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.

Kart kullanımındaki artışın yanı sıra temassız ödeme de günlük alışverişlerde önemli bir yer edinmiş durumda. 2026'nın ilk aylarına ilişkin BKM verilerinde mağaza içindeki kartlı ödemelerin yaklaşık her 5'inden 4'ünün temassız gerçekleştirildiği görülüyor.

TELEFONLA ÖDEME DE YAYGINLAŞIYOR

Ödeme alışkanlıklarındaki değişim yalnızca banka ve kredi kartlarıyla sınırlı kalmıyor. Mobil cihazların ödeme aracı olarak kullanılması da giderek yaygınlaşıyor. NFC destekli telefonlarla POS cihazlarına kart yerine cep telefonu yaklaştırılarak ödeme yapılabiliyor.

Bu tablo, tüketicilerin ödeme sırasında fiziksel para yerine kart, telefon ve temassız teknolojileri daha fazla kullanmaya başladığını gösteriyor.

NAKİT TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL

Kartlı ödemelerdeki hızlı büyüme, nakdin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Nakit para hala bazı alışverişlerde ve belirli tüketici grupları açısından ödeme seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

İngiltere'de başlayan tartışmanın Türkiye açısından da dikkat çeken tarafı burada ortaya çıkıyor: Teknolojik ödeme yöntemleri hızla yaygınlaşırken, tüketicilerin nakde olan ihtiyacının ne ölçüde devam edeceği önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.