Hükümetin siber saldırılar, gıda tedarik sorunları ve yaygın altyapı aksamalarına karşı vatandaşlara üç günlük nakit para, şişe su ve konserve stoklama çağrısı yaptığı geniş kapsamlı ulusal acil durum seferberliği ceza infaz kurumlarına da uzandı.

Cezaevleri yönetimlerinin en kötü senaryoya karşı tesislerde yeterli yiyecek, temiz su ve temel yaşam malzemesi bulundurmak amacıyla harekete geçtiği bildirildi.

Zaten kapasite sınırında bulunan cezaevlerinde erzak depolamanın ciddi bir lojistik krize yol açtığını belirten yetkililer, perde arkasında çok büyük bir kaygı yaşandığını ifade ediyor.

CEZAEVLERİ DOLUP TAŞIYOR

Mevcut aşırı doluluk nedeniyle yakın zamanda bazı mahkumların erken tahliye edilmek zorunda kalındığını hatırlatan kaynaklar, tam ölçekli bir savaş veya kriz ortamında yüzlerce konserve kutusunu ve binlerce mahkumun tüketim suyunu muhafaza edecek alan bulunmadığına dikkat çekiyor.

Kurum içinden bilgi veren yetkililer, olası bir dünya savaşı durumunda mevcut mahkum nüfusunu yönetmenin imkânsız hale geleceğini, bu nedenle İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki uygulamalara benzer şekilde kitlesel erken tahliyelerin gündeme gelebileceği söylentisinin kulislerde konuşulduğunu aktarıyor.