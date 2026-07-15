Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euro projesini hayata geçirme yolunda kritik bir adım atarak önümüzdeki yıl başlayacak pilot uygulamaya çeşitli ülkelerden 36 finans kurumunu dahil etti.

Avrupa Parlamentosu’nun dijital euroyu destekleyen tarihi oylamasının hemen ardından gelen bu gelişme kapsamında; Almanya’dan Deutsche Bank ve DZ Bank, İtalya’dan UniCredit ve Revolut ile Fransa’dan Groupe BPCE gibi sektörün dev oyuncuları beta testlerinde yer almak üzere seçildi.

Financial Times 'in haberine göre, yıllar süren tartışmalı süreçlerin ardından Avrupa Parlamentosu üyelerinin, kalan anlaşmazlıkları gidermek adına Avrupa Komisyonu ve üye devletlerle müzakerelere başlama kararı alması, projenin yasal zeminini güçlendirdi.

2029'DA BAŞLATILMASI HEDEFLENİYOR

Financial Times'ın haberine göre ECB, Avrupa Birliği yasama organlarının merkez bankasına dijital nakit basma yetkisi veren mevzuatı onaylaması şartıyla, projeyi 2029 yılında tamamen başlatmayı hedefliyor.

Mevcut yasal çerçevede yalnızca fiziksel banknot ve madeni para basma yetkisi bulunan kurum, bu yasal engeli aşarak dijital çağa entegre olmayı amaçlıyor.

ABD SİSTEMİNE BAĞLI KALMAK İSTEMİYORLAR

Dijital euronun arkasındaki en büyük motivasyon kaynaklarından biri ise Avrupa'nın finansal egemenliğini koruma arzusu olarak öne çıkıyor. Bugün Avrupa genelindeki kartlı ve çevrim içi ödemelerin Visa, Mastercard ve PayPal gibi ABD merkezli şirketlerin kontrolünde olması, ECB'yi harekete geçiren temel unsur oldu.

Nakitsiz ödemelerin hızla yaygınlaştığı günümüzde, küresel ticaret kurallarının hızla değişebildiği ve gümrük vergilerinin bir gecede güncellenebildiği jeopolitik ortam, Avrupa'yı kendi ödeme altyapısını kurmaya zorluyor.

Google Pay ve Apple Pay gibi akıllı telefon ödeme hizmetlerinin yarattığı yeni bağımlılık katmanlarına karşı dijital euro, güçlü bir yerel alternatif olarak konumlandırılıyor.

MALTA VE BULGARİSTAN KAPSAM DIŞI KALACAK

Euro bölgesindeki 21 ülkeden 19'unun katılım sağlayacağı testlerde, Bulgaristan ve Malta şimdilik kapsam dışı kalacak. Gelecek yıl başlayacak test aşamasında ilk denemeler, ECB personelinin Frankfurt'taki genel merkez kantininde yapacağı ödemelerle gerçekleştirilecek.

Merkez bankası, kantin denemelerinin yanı sıra tüketiciler arasındaki doğrudan para transferleri ve çevrim içi işlemlerle de dijital para birimini kapsamlı bir teste tabi tutacak.

Fiziksel nakit paranın yerine geçmekten ziyade onu tamamlayıcı ve güvenli bir alternatif olarak tasarlanan dijital euro, Avrupa’nın finansal bağımsızlık arayışındaki en stratejik hamlesi olmaya aday görünüyor.