Avustralya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Qantas, Covid-19 salgını döneminde iptal edilen uçuşlar için yolculara nakit iade yapmak yerine seyahat kredisi verilmesi nedeniyle açılan toplu davada yaklaşık 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma, pandemi sürecinde havayolu sektöründe yaşanan en büyük yolcu iade tartışmalarından biri olarak öne çıktı.

'HAKSIZ FİNANSAL AVANTAJ SAĞLADI'

2020 ile 2022 yılları arasında iptal edilen uçuşlardan etkilenen binlerce yolcu adına açılan dava, müşterilere para iadesi yapılması gerekirken seyahat kredisi sunulduğu iddiasına dayanıyor.

Yolcular adına davayı yürüten hukuk firması Echo Law, şirketin müşterilerle yaptığı sözleşmeyi ihlal ettiğini ve iade hakları konusunda yanıltıcı bir tutum sergilediğini ileri sürdü.

Hukuk firmasına göre Qantas, yolculara zamanında nakit iade yapmak yerine seyahat kredisi vererek müşterilerin parasını yıllarca elinde tuttu ve bu durumdan haksız finansal avantaj sağladı.

Dava, pandemi döneminde müşteri hakları konusunda havayolu şirketlerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

KREDİLERİN SON KULLANMA TARİHİNİ KALDIRMIŞLARDI

Qantas ise yaptığı açıklamada 105 milyon Avustralya doları (yaklaşık 74 milyon dolar) tutarındaki ödeme konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı ancak bunun herhangi bir hukuki sorumluluğun kabulü anlamına gelmediğini belirtti.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için mahkeme onayı gerekiyor. Şirket ayrıca yolcuların iade talep edebileceği sürece ilişkin detayların kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi.

Havayolu şirketi, pandemi döneminde verilen uçuş kredilerinin son kullanma tarihini daha önce kaldırmış ve müşterilere nakit iade talep edebilme imkânı tanımıştı. Buna rağmen süreçte yaşanan uygulamalar toplu dava konusu olmaya devam etti.

BENZER DAVA SÜRÜYOR

Echo Law’un, Qantas’ın düşük maliyetli iştiraki Jetstar’a karşı da benzer bir toplu dava yürüttüğü belirtildi.

Hukuk firması, Jetstar’ın da müşterilere verilmesi gereken iade tutarından daha düşük değerde seyahat kredisi sunduğunu iddia ederken, şirket davaya karşı savunmasını sürdürdüğünü açıkladı.

ÇALIŞANLARINI YASA DIŞI ŞEKİLDE İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Qantas, pandemi dönemindeki uygulamaları nedeniyle daha önce de yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirket, Covid-19 sürecinde bin 800’den fazla yer hizmetleri çalışanını yasa dışı şekilde işten çıkardığı gerekçesiyle 2025 yılında Avustralya’da rekor seviyede 90 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmıştı.

Qantas CEO’su Vanessa Hudson ise o dönemde çalışanlardan ve ailelerinden özür dileyerek alınan kararların çalışanlar üzerinde gerçek zararlar yarattığını kabul etmişti.