Anahtar Parti Konya İl Başkanı Abdullah Kaplan, uluslararası taşımacılık sektörünün yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Kaplan, özellikle akaryakıt uygulamasının Türk nakliyecileri açısından ciddi bir rekabet sorununa dönüştüğünü ifade etti.

KDV VE ÖTV MUAFİYETİ TEPKİSİ



Türk plakalı araçların yurt dışına çıkışlarında 900 litreye kadar KDV ve ÖTV'siz yakıt alabildiğini belirten Kaplan, uygulamanın hizmet ihracatı yapan Türk taşımacılar açısından önemli bir destek olduğunu söyledi.

Ancak aynı imkânın yabancı plakalı araçlara da sağlanmasının sektörde haksız rekabete yol açtığını ileri süren Kaplan, “Türk plakalı araçlar yurt dışından bu şekilde yakıt alamıyorlar. Neden yabancı plakalı araçlar aynı şekilde alabiliyor?” diyerek uygulamanın gözden geçirilmesini istedi.

“TÜRK NAKLİYECİSİ HAKSIZ REKABETE UĞRUYOR”

Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki akaryakıt avantajından yararlanmasının maliyet açısından önemli bir fark oluşturduğunu savunan Kaplan, bunun Türk nakliye firmalarının rekabet gücünü olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kaplan, akaryakıt ve yedek parça maliyetlerinin yanı sıra şoförlerin vize süreçlerinde yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, uluslararası taşımacılık yapan firmaların mevcut şartlar altında ciddi ekonomik baskı altında olduğunu belirtti.

YABANCI PLAKALI ARACI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kaplan, iddiasını somutlaştırmak amacıyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Polonya plakalı bir TIR'ı örnek gösterdi. Plakasının tamamını paylaşmadığı aracın 455 litre yakıt aldığını belirten Kaplan, yakıtın litre fiyatının 59 lira 93 kuruş olduğunu söyledi.

Kaplan, söz konusu uygulamanın Türk nakliyecisine sağlanması gereken avantajın yabancı plakalı araçlara da verilmesi anlamına geldiğini savunarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Anahtar Parti Konya İl Başkanı Abdullah Kaplan, “Umarım bu çalışmadan sonra bu hatadan dönülür” ifadelerini kullanarak, Türk nakliyecilerinin haksız rekabetten korunması gerektiğini söyledi.