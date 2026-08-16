Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Nakşibendi tarikatına yakınlığıyla bilinen Erkam Yayınları’nın kurucusu ve Altınoluk Dergisi’nin imtiyaz sahibi Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert hayatını kaybetti.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşanan ölümlü kazanın kimlik bilgileri belli oldu. Alınan yeni bilgilere göre, kaza anında otomobilde bulunan kişilerin Nakşibendi tarikatına bağlı Erenköy Cemaati mensubu Erkam Yayınları'nın yöneticisi Abdullah Sert, eşi Zehra Sert ve kızları olduğu tespit edildi.

Bursa-Ankara kara yolu güzergahında seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyonun, Sert çiftinin bulunduğu otomobile çarpması sonucu araçlar savrularak yolu trafiğe kapattı.

Meydana gelen feci çarpışmada Zehra Sert olay yerinde hayatını kaybederken, Abdullah Sert kazadan yara almadan kurtuldu kızı ise yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.