Namaz kılmayanları işe almadığını ifade eden işletmeci, iş yerinde ibadet etmeyenlerin “bereketi kaçırdığını” savundu.
NAMAZ KILAN ÇALIŞANINI KAYDA ALDI
Namaz molası sırasında bir çalışanını görüntüleyen patron, “Artık namaz kılmayanları işe almıyorum, bereketini kaçırıyor” sözleriyle dikkat çekti. Çalışanlarına günlük 10 dakikalık namaz molası tanıdığını belirten işletmecinin paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Söz konusu açıklamalar, iş hayatında inanç temelli uygulamaların sınırları ve işe alım kriterlerinde dinî hassasiyetlerin yeri üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Sosyal medyada o patrona tepki yağdı. Kullanıcılar "Duvarlar rutubetten dökülmüş, patlamış boyalar, madem çok düşünüyorsun önce işçinin sağlığını düşün.", "Saçmalık..." , "Milletin inancına müdahale etmek doğru mu" ifadeleri kullandı.