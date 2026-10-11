Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’nde akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Mahallede imamlık görevini yürüten 51 yaşındaki Halil Kısa, mahalle mezarlığında temizlik ve ağaç budama çalışması yapmaya başladı. Budama yaptığı esnada dengesini kaybeden din görevlisi, çıktığı ağaçtan sert şekilde zemine düştü. ÇEVREDEKİLERİN İHBARIYLA HASTANEYE KALDIRILDI İmam Kısa’yı yerde hareketsiz ve kanlar içinde yatar halde bulan çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Kısa, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 ÇOCUK BABASI İMAM KURTARILAMADI Tarsus Devlet Hastanesi'nde acil bakıma alınan Halil Kısa, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kısa’nın yaklaşık 4 ay önce Adana’nın Pozantı ilçesinden Tarsus’a tayin olduğu ve Alibeyli Mahallesi'nde göreve başladığı belirtildi. Acı haber mahallede ve din görevlileri arasında büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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