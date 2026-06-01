CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, Ankara Güvenpark’taki bayramlaşmada yaptığı konuşmanın ardından Anıtkabir’e yürüdü. Plansız olarak gelişen bu yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Anıtkabir, tarihinde görülmemiş bir gün yaşadı.

Demokrasiye sahip çıkmak için Ata’nın huzuruna çıkan kalabalığa önderlik eden Özgür Özel, Aslanlı Yol’un bitiminde, İsmet İnönü’nün kabri başına geldiğinde, Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı ve Atatürk’ün silah arkadaşına bir dua okudu.

Özel “Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız” dedi. Özel’in, İnönü’nün “Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur!” sözüne atfen söylediği bu söz, büyük alkış aldı.

İsmet İnönü, Atatürk ile...

İnönü’nün mezarı, Anıtkabir içinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarının tam karşısında. Özgür Özel ardından Atatürk’ün mozolesine doğru yöneldi.

Anıtkabir Komutanlığı önceden resmi olarak planlanmış bir tören olmaması gerekçesiyle çelengin mozole alanına sokulmasına izin vermedi ve demir kapıları kapattı. Anıtkabir Komutanlığı, mozaleye çok sınırlı sayıda insan aldı.

Çelenge müdahale

Özel, elinde “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan kağıdı, mozolede duran Anıtkabir Komutanlığı’na ait çelengin üzerine yerleştirdi. Bir görevli, çelengin üstündeki şeridi almak için hamle yaptı, durumu fark eden Özgür Özel, kağıdı görevlilerin elinden alarak kendi korumalarına teslim etti ve mozole alanından ayrıldı. Mozole çıkışında, üzerinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün yer aldığı merdivenlerde bir süre bekleyen Özgür Özel, Anıtkabir’i dolduran binlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cesur Yörükler yine ön sırada

Mersin’de yörükler, Özgür Özel’e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında elinde Atatürklü bayrak taşıyan bir kadının okuduğu Bayrak şiiri katılanları duygulandırdı. Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirinin ilk dizesi şöyle:

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği,

şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum,

senin destanını yazacağım.”

Kendisi gelemedi maketini yolladı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ayağı kırık olduğu için Ankara’ya gelemeyince Özgür Özel’in Güvenpark’taki bayramlaşmasına maketini yolladı. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in Ankara’ya getirdiği maket, alanda yerini aldı. Kandemir, “Başkan buraya ayağı kırık olduğu için gelemedi ama kendisi çok istedi. ‘Benim orada desteğimi gösterin’ dedi. Biz de bu şekilde hallettik” dedi.