Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Nana, popüler televizyon programı 'Lütfen Buzdolabıma İyi Bakın'ın 22 Mart'ta yayınlanan bölümünde, katı fiziksel öz yönetiminin detaylarını izleyicilerle paylaştı.

Karbonhidratı hayatından neredeyse tamamen çıkardığını belirten ünlü yıldızın, kan şekeri kontrolü amacıyla aç karnına saf (sade) tereyağı tükettiğini açıklaması dikkat çekti.

Yalnız yaşadığını ve mutfakla arasının pek iyi olmadığını belirten Nana, genellikle dışarıdan yemek sipariş ettiğini dürüstçe ifade etti. Ancak program sunucularına gösterilen buzdolabının taze ve çeşitli malzemelerle dolu olması şaşkınlık yarattı. Nana bu tezat durumu şu sözlerle açıkladı:

"Annem sık sık beni ziyarete gelir ve benim için yiyecek depolar. Bu malzemeleri buzdolabına o koyar ve bazen de kendisi tüketir."

DİYETİN TEMELİ: SADE TEREYAĞI

Nana'nın formunu korumak için uyguladığı diyetin merkezinde ciddi bir karbonhidrat kısıtlaması bulunuyor. Pirinç ve un bazlı yiyecekleri günlük yaşamından çıkardığını ve tamamen protein ağırlıklı beslendiğini belirten yıldız, diyetinin en sıra dışı parçasını da paylaştı.

Bazen sabahları aç karnına kaşıkla sade tereyağı yediğini belirten Nana, "Bunun faydalı bir yağ olduğunu duydum, kan şekeri kontrolüne ve kilo yönetimine yardımcı oluyor," ifadelerini kullandı.

Bilgi Notu: Sade tereyağı (Ghee), normal tereyağının yavaşça ısıtılarak içindeki suyun buharlaştırılması ve süt proteinlerinin (laktoz ve kazein) ayrıştırılması sonucu elde edilen saf süt yağı formudur.

Sıkı diyet rutininde şekersiz fıstık ezmesi ve soya sütü gibi bitkisel ağırlıklı alternatifleri tercih ettiğini belirten oyuncu, sahip olduğu bu iradenin zorluklarına da değindi. Kimchi yahnisi, makarna ve bol peynirli pizzaya karşı büyük bir zaafı olduğunu gizlemeyen Nana, "Sevdiğim birçok yiyecek var ancak kontrolü elimde tutmak için kendimi durdurmak zorundayım" diyerek uyguladığı katı öz disiplinin altını çizdi.