Noa Lang’ın Liverpool-Galatasaray maçında baş parmağında ciddi kesik oluşmuştu. Parmağı reklam panolarına sıkışan Hollandalı oyuncu hemen hastaneye götürülmüş ve parmağı dikilmişti.
Olayın ardından Liverpool ve UEFA inceleme başlatırken, oyuncunun parmağının panolar arasına sıkıştığı ifade edilmişti. UEFA, benzer risklerin önüne geçmek amacıyla saha kenarı düzenlemelerinin gözden geçirileceğini açıklamıştı.
BOŞLUKLAR OLUŞTURULDU
Liverpool, PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesinde kale arkası bölgelerdeki panolarda değişiklik yaptı. Yeni düzenlemede, oyuncuların çarpması durumunda darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturuldu.