Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in bazı futbolcu transferleri üzerinden kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanması talep edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Serie A ekibi Napoli’nin Başkanı De Laurentiis ile kulüpteki önemli isimlerden Andrea Chiavelli’nin, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait kulüp bilançosunda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edilmesini istedi.

OSİMHEN TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK

Mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin yer aldığı belirtildi. Bu transferlerin, 2019 yılında Roma’dan alınan Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020’de Fransa’nın Lille kulübünden transfer edilen Nijeryalı golcü Victor Osimhen olduğu ifade edildi. Savcılar, bu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı yaratılmış olabileceğini öne sürdü.

De Laurentiis’in avukatı Fabio Fulgeri, savcılığın talebine tepki göstererek herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını savundu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu duruma şaşırdım. Başkan De Laurentiis ile kısa bir görüşme gerçekleştirdim, son derece sakin. Biz, herhangi bir suç işlemediğimizin bilinciyle süreci büyük bir huzurla takip ediyoruz. Konuyla ilgili güçlü uzman görüşleriyle desteklendik. Şimdi kararı ön duruşma hakimi verecek." ifadelerini kullandı.