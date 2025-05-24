İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4. lig şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4. kez Serie A kupasını müzesine götürdü. Napolilİ taraftarlar şampiyonluğu sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. Gece boyu atılan havai fişekler şehrin her noktasını aydınlattı.

CONTE TARİHE GEÇTİ

Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, İtalyan ekibiyle tarihe geçti. Daha önce Juventus ve Inter ile lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam, Napoli ile de zirveye çıkarak Serie A tarihinde üç farklı takımla bu başarıyı elde eden ilk isim oldu.