Galatasaray'ın eski kiralık oyuncusu Noa Lang, Napoli'de taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından transfer haberlerinin gündemine geldi. İtalyan basınında, Hollandalı kanat oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında sarı-kırmızılıların da bulunduğu belirtildi. Galatasaray, geçtiğimiz ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bonservisini almamıştı. BERABERLİK GOLÜNÜN ARDINDAN TRİBÜNLERE İŞARET 8 Kasım'da Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren Lazio karşılaşmasında Lang, maç boyunca Napoli taraftarlarınca ıslıklandı. Napoli'ye beraberliği getiren golün ortasını yapan Hollandalı oyuncu, takım arkadaşları gol sevincini yaşarken ellerini kulaklarına götürerek tribünlere tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından sahayı ilk terk eden isim olan Lang, taraftarların küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı. 15-20 MİLYON EUROYA SATIŞA ONAY İDDİASI Tuttomercatoweb'in haberine göre, yaşanan gerilimin ardından Lang'ın ocak ayında Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Napoli yönetiminin, 15-20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay vermeye istekli olduğu kaydedildi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lang ile Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Atalanta ve Genoa'nın da yakından ilgilendiği ifade edildi.

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