Napoli'de Kevin De Bruyne ile ayrılık gündemde. Habertürk Spor'un aktardığına göre İtalyan kulübü, bu sezon beklenen seviyeye ulaşamayan 35 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.

Manchester City'deki 10 yıllık döneminin ardından geçen yıl Napoli'ye imza atan De Bruyne, yıllık 6 milyon euro ile takımın en fazla kazanan oyuncusu. Bu sezon 15 maçta forma giyen futbolcu, 4 gol ve 2 asist üretti. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen De Bruyne'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA GERGİNLİK İDDİASI

Bu sezon teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin gelmesinin ardından da De Bruyne için işler düzelmedi. Belçikalı oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan maçta takım arkadaşı Lorenzo Lucca ile sorun yaşadığı aktarıldı.

İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre De Bruyne, Rasmus Hojlund ve takım kaptanlarından Giovanni Di Lorenzo ile de gerginlik yaşadı. Futbolcunun, Allegri'nin yönettiği soyunma odasına uyum sağlamakta zorlandığı öne sürüldü.

CONTE'NİN OYUN ANLAYIŞINI ELEŞTİRMİŞTİ

De Bruyne, geçen yıl sorun yaşadığı teknik direktör Antonio Conte'nin Napoli'den ayrılmasının ardından İtalyan çalıştırıcının futbol anlayışına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Belçikalı futbolcu, "Bana göre Antonio Conte, Napoli'de kalmamalıydı! Zor bir yıldı; çünkü futbol vizyonu benimkinden çok farklı..." ifadelerini kullanmıştı. Futbolun eğlenceli de olması gerektiğini belirten De Bruyne, oyun anlayışı konusunda verilen sözlerin gerçekleşmediğini savunmuş; 5-4-1 dizilişini ve takımın en golcü oyuncusunun yalnızca 10 gol atmasını eleştirmişti.